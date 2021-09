Dode bij schietincident op Amerikaanse school

Het slachtoffer werd na het schietincident zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden, maakte politiechef Katrina Thompson bekend in een persconferentie.

Een leerling van een middelbare school in North Carolina is overleden nadat hij was neergeschoten door een medescholier. De verdachte is na een urenlange zoektocht aangehouden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.

Volgens Thompson verstopten angstige leerlingen zich tijdens het schietincident onder hun bureaus.

Het incident gebeurde op een school in de stad Winston-Salem, in het noorden van North Carolina. Scholen in de omgeving werden uit voorzorg gesloten.

Maandag was er ook al een school shooting in North Carolina. Op een school in Wilmington raakte een leerling gewond toen een 15-jarige medescholier het vuur opende. De leerling is aangehouden op verdenking van onder meer poging tot moord.