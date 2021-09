Overlast door gesprongen waterleiding in Breda

In een woonwijk in het noordoosten van Breda leidt een gesprongen waterleiding tot overlast. Enkele straten staan onder water, meldt de veiligheidsregio. De leiding is op drie plaatsen gesprongen, waarschijnlijk door te hoge druk.

Naar schatting zitten zo'n vijftig tot honderd huishoudens zonder water. Ook stroomt bij sommige huizen water naar binnen. In enkele straten in de woonwijk Geeren-Zuid zijn door de gesprongen leidingen gaten ontstaan in de weg.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. Bewoners die te maken hebben met wateroverlast, krijgen het advies om de hoofdkraan dicht te draaien.