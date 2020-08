Demonstratie aangevraagd op de Dam voor doodgeschoten man uit Badhoevedorp

Bij de gemeente Amsterdam is een aanvraag ingediend voor een demonstratie voor de 24-jarige Bas die zaterdag werd doodgeschoten op een strandje bij park De Oeverlanden in Amsterdam. De schutter is nog voortvluchtig. De organisatoren van de betoging willen zondag om 12.00 uur op de Dam in Amsterdam demonstreren.

Het protest wordt georganiseerd door YouTubekanaal Moet Je Horen TV. "Omdat we ons al langer met het onderwerp bezighouden en van mening zijn dat alle levens ertoe doen", zegt de 47-jarige Myra uit de Amsterdamse Jordaan, die samen met haar twee dochters achter deze organisatie zit. Ze filmt haar leven en spant zich in voor zwakkeren in de samenleving.

"Er zijn heel veel reacties binnengekomen, al weet je natuurlijk niet of die ook allemaal komen. Het is duidelijk iets waar behoefte aan is."