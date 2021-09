Nederland importeert voor meer geld aan goederen uit VK

Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar voor ruim 11 miljard euro aan goederen geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder, heeft het CBS becijferd.

De stijging komt onder meer doordat olie en gas duurder zijn geworden. Mogelijk speelt ook de gewijzigde handelsrelatie tussen de Britten en de Europese Unie mee, zegt het CBS. Maar wat precies de invloed is van de brexit-overeenkomst, die op 1 januari van dit jaar is ingegaan, is volgens het instituut moeilijk te zeggen.

Veel spullen zoals computers en kleding, die vaak in Azië worden geproduceerd, gaan sinds begin dit jaar in ieder geval rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze eerder vaak via Nederland werden verscheept. Een deel van die producten importeert Nederland nu uit het Verenigd Koninkrijk. Daardoor is bijvoorbeeld ook de invoer van kunststof en (medische) instrumenten en apparaten flink toegenomen, met bedragen rond de 200 miljoen euro.

Nog niet op niveau 2019

Niet van alle producten nam de importwaarde overigens toe. Nederland haalde in het eerste halfjaar van 2021 bijvoorbeeld minder geneesmiddelen, computerchips, groenten en fruit uit het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de import uit het land is nog niet op het niveau van 2019, ondanks de stijging ten opzichte van een jaar geleden. Het CBS noemt in dit verband onder meer de invloed van corona en de fluctuerende olieprijzen. In 2019 kostte een vat ruwe olie meer dan in 2020.