Van Gaal: 'Wij kunnen wel denken dat Oranje wereldtop is, maar dat is het niet'

Bondscoach Louis van Gaal heeft Oranje veel te onzorgvuldig zien spelen om een zege af te dwingen in de WK-kwalificatie bij het gegroepeerde Noorwegen (1-1). Hij vindt het echter te vroeg om conclusies te trekken over zijn aanpak. "Volgens mij hebben wij niet gespeeld om niet te verliezen. Volgens mij speelden we om te winnen. En dat is niet gelukt", baalde Van Gaal. "En dat komt vooral door balverlies in situaties dat het volgens mij niet hoefde."

Van Gaal: 'We kunnen wel denken dat we wereldtop zijn, maar dat zijn we dus niet' - NOS