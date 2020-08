Formule 1-podcast #8: 'Was Verstappen zo goed of liet Mercedes het liggen?'

Zowel Dekker als Lammers is te spreken over de race van Verstappen. Maar: "was Verstappen nou zo goed of liet Mercedes het liggen?", is de vraag die wordt opgeworpen. "Je kan niet zeggen dat Mercedes gefaald heeft. Dat zou de glans van de overwinning van Verstappen weghalen", meent Lammers.

De bandenstrategie van Verstappen bij de 70th Anniversary Grand Prix houdt de gemoederen rond de race in Groot-Brittannië nog altijd bezig. De coureur van Red Bull Racing begon als enige van de topzes op hardere banden aan de race, waardoor hij langer kon wachten met zijn eerste pitstop dan onder andere de concurrenten van Mercedes.

"Welke strategie hij ook gekozen had; Verstappen had sowieso gewonnen", zegt Dekker. "Er was zoveel snelheidsverschil en zoveel meer slijtage bij Mercedes dan bij Verstappen, dat Mercedes halverwege de race al wist dat het 'm niet ging worden."

Niet alleen in de Formule 1 was er afgelopen weekeinde Nederlands succes, ook in de Formule 3 kwam een Nederlander als eerste over de streep. Bent Viscaal pakte de eerste Formule 3-overwinning van zijn carrière. Hij doet telefonisch zijn verhaal in de podcast.