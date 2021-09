Record Ronaldo als meest trefzekere international ooit, ook Zahavi op schot

Cristiano Ronaldo is de Iraniër Ali Daei voorbij als meest trefzekere international ter wereld, met 111 goals voor zijn land. De Portugese ster kopte in het WK-kwalificatieduel met Ierland twee keer raak in de slotfase (2-1).

Aanvankelijk leek Ronaldo met een gemiste strafschop nog de schlemiel te worden, zeker nadat de Ieren daarna door een kopbal van John Egan de leiding grepen.

Toch was het na een paar grote kansen voor de Portugezen in de absolute slotfase nog twee keer raak. In de voorlaatste minuut mikte Ronaldo de bal voor de eerste keer onhoudbaar tussen de palen. Ver in de extra tijd deed hij dat nog een keer over. Door de gele kaart die hij voor het juichen zonder shirt ontving, mist hij de volgende groepswedstrijd, dinsdag uit bij Azerbeidzjan.

Portugal heeft door deze spectaculaire ontsnapping ook de leiding in groep A behouden.