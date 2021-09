Vorige informateur voelt 'plaatsvervangende schaamte' door impasse formatie

Het is Tjeenk Willinks opvolger Mariëtte Hamer dus niet gelukt een meerderheidskabinet te vormen. "Het verraste me niet", zegt Tjeenk Willink. "Je ziet het al een hele tijd van mijlenver aankomen. Tegelijkertijd geeft het ook een gevoel van mistroostigheid, in zekere zin plaatsvervangende schaamte."

Vier maanden later is er nog altijd geen nieuw kabinet. Gisteren blokkeerden VVD en CDA een coalitie met GroenLinks en PvdA. En D66 wil niet door met de huidige coalitie met ChristenUnie.

"Er moeten allerlei grote problemen worden opgelost. De relevante vraag is: hoe komen we uit deze situatie waar iedereen zo ongelukkig over is?"

Oud-informateur Herman Tjeenk Willink is zeer kritisch op het verloop van de formatie. De onderhandelende partijen zitten na maandenlang overleg in een impasse. "Op de lange duur doet dit afbreuk aan de geloofwaardigheid van de politiek", zegt Tjeenk Willink in een interview met Nieuwsuur.

Tjeenk Willink wijt de impasse in de formatie aan het "naar binnen gekeerd zijn" van de politiek. "De verschillen tussen de partijen zijn overbrugbaar, geld is geen probleem op dit moment. En toch komen de onderhandelaars over de inhoud niet te spreken. Ondanks dat men zegt 'we moeten het nu niet hebben over wie met wie, maar over de inhoud', gaat het alleen maar over wie met wie."

"Een wonderlijke paradox", noemt hij het. "Het doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de democratie, van de politiek, van het parlement, op het moment dat er grote problemen zijn om op te lossen."

Uitholling rechtsorde

In 2018 schreef oud-politicus en oud-topambtenaar Tjeenk Willink een boek over het vertrouwen in de politiek. Dat boek vulde hij de afgelopen maanden aan met nieuwe hoofdstukken, ook over de huidige formatie. Hij ziet de impasse als een voorbeeld "van de uitholling van de democratische rechtsorde".

Volgens hem zijn partijen te veel met zichzelf en met elkaar bezig, en te weinig met de buitenwereld en met de problemen in de samenleving. Oorzaak: politieke partijen verloren hun visie en een stabiele achterban. "Het is onzekerheid over de positie van je partij waardoor je oriëntatiepunt de ander is en niet zozeer het probleem wat moet worden opgelost."

Niet alleen partijen, ook de overheid als geheel raakte binding met de samenleving kwijt, aldus Tjeenk Willink. "De overheid verwacht van alles van de burger maar wat de burger van de overheid mag verwachten is onduidelijk geworden. En dat maakt onzeker, dat schept wantrouwen terwijl je hele systeem gebouwd is op vertrouwen."

Hij noemt als voorbeeld het toeslagenschandaal, waarbij de Belastingdienst veel mensen onterecht aanmerkte als fraudeur. "De meeste mensen deugen, maar de overheid gaat uit van wantrouwen. Dan krijg je ook wantrouwen terug."