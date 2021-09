Na orkaan Ida duurde de opluchting in New Orleans niet lang

Phil voor zijn huis, waarnaast een elektriciteitsmast is omgewaaid - NOS/Lucas Waagmeester

Opluchting was het woord, in de eerste uren nadat orkaan Ida dit weekend aan land was gegaan. Geen grote overstroming zoals na orkaan Katrina in 2005. Maar in de regio rond de Amerikaanse stad New Orleans gaat die opluchting langzaam over in verslagenheid. De realisatie dat er opnieuw ontzettend veel kapot is, en het lang gaat duren voor het gebied weer draait. Het verhaal van Katrina was het water. Dankzij een nieuw systeem vergelijkbaar met de Nederlandse deltawerken, ging het bij Ida stukken beter dan bij Katrina. "Deze storm was een grote test, maar het systeem heeft zich gehouden", zegt Kelli Chandler van het waterschap in New Orleans. Ze staat bovenop een van de meest geavanceerde waterkeringen die gebouw zijn. "Dit is helemaal ontworpen naar Nederlands model." In deze reportage van correspondent Lucas Waagmeester is te zien hoe een nieuw besturingssysteem van dijken en stormvloedkeringen heeft voorkomen dat de stad onder water liep:

Veel schade na orkaan Ida in Louisiana, maar stormvloedkering voorkomt erger - NOS

Maar het verhaal van Ida is de wind, met zo'n intense kracht dat de infrastructuur in de wijde omtrek zwaar beschadigd is. "De storm hing urenlang stil boven deze plek, dit is erger dan ik het ooit heb meegemaakt", zegt Dan vanaf zijn veranda in de wijk LaPlace. Dans tuin ligt bezaaid met stukken staal, isolatiemateriaal en stroomkabels. "Dit huis staat hier al 140 jaar, het is een wonder dat het nog heel is." Hel op aarde Al op ruim een uur rijden van New Orleans begint het: rijen van wel veertig, vijftig auto's bij de pompstations. Wie aan de beurt komt mag één jerrycan vullen met brandstof, de sfeer is gemoedelijk. Er is ook geen stroom, stoplichten zijn uit en de meeste winkels zijn dicht. De stoep van een 'Family Dollar' ligt bezaaid met spullen. Er zijn plunderaars langs geweest. Bij de voorstad LaPlace hangen lange stroomkabels over de snelweg, de houten palen liggen geknakt langs de rijbaan. Alle gebouwen en huizen hebben schade; gevels weggeblazen, daken verdwenen, stukken schuur liggen tientallen meters verderop in de berm. De schade van orkaan Ida vanuit de lucht:

Dit is de schade die orkaan Ida in Louisiana heeft veroorzaakt - NOS

Bij Phil ligt zo'n elektriciteitsmast in de tuin, de punt wijst precies richting zijn voordeur. "Tot twee dagen geleden stond die nog overeind hoor", glimlacht hij. Phil was als een van de weinigen in de wijk thuisgebleven toen de storm overtrok, hij had niet echt een plek om heen te gaan. "Dit was de hel op aarde, en het wordt nog erger", zegt hij, "want we moeten nu proberen te overleven, met niks." LaPlace heeft niet alleen geen elektriciteit meer. Er komt ook geen water uit de kraan en telefoons doen het niet. Eten en drinken vinden is maar zo een uur rijden, en dat is met de schaarste aan brandstof een probleem. Het is de reden dat in heel de stad New Orleans nog maar weinig mensen terugkeren naar huis. Logistiek is het nauwelijks mogelijk te beginnen met wederopbouw. Nederlandse ingenieurs De enige plek in New Orleans waar ze opgetogen zijn, is bovenop de Lake Borgne Surge Barrier; een nieuwe stormvloedkering ten oosten van de stad. Twee gigantische stalen taartpunten kunnen er naar elkaar worden toegedraaid, precies zoals bij de Maaslandkering bij Hoek van Holland. "Hier ligt nu een van de meest geavanceerde systemen ter wereld, en dat is voor een groot deel te danken aan onze samenwerking met Nederlandse ingenieurs", zegt Chandler van het waterschap.

Quote Alle dammen en keringen hebben precies gedaan waarvoor ze gemaakt zijn. Kelli Chandler van het waterschap in New Orleans