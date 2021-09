Turkije verspeelt zege in de extra tijd en verzuimt uit te lopen op Oranje

In de zevende minuut van de extra tijd kwam Montenegro via een prachtige vrije trap van Risto Radunovic nog op gelijk hoogte. Cengiz Ünder en Yusuf Yazici hadden Turkije op 2-0 gezet en Adam Marusic zorgde voor de aansluitingstreffer.

Door het gelijkspel van Nederland bij Noorwegen had Turkije in WK-kwalificatiegroep G twee punten kunnen uitlopen op Oranje, maar de ploeg van bondscoach Senol Günes gaf een zege op Montenegro uit handen: 2-2.

De derde wedstrijd in de groep van Nederland ging tussen Letland en Gibraltar. Letland had in Riga zijn handen vol aan het nog puntloze Gibraltar, maar won met 3-1 door twee late treffers.

Na de pauze maakten Vladislavs Gutkovskis en Tjay De Barr vanaf de stip de 1-0 en 1-1, waarna Gutkovskis de 2-1 voor zijn rekening nam en Andrejs Ciganiks de mooie 3-1.