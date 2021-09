Ook het Oranje van Van Gaal imponeert niet en vecht zich naar 1-1 in Oslo

Twee maanden na de laatste interland, waren de verwachtingen hooggespannen rond Oranje; zou Van Gaal in zijn derde termijn als keuzeheer het team weer kunnen laten sprankelen? Of zou het een voortzetting worden van het wankele spel onder Frank de Boer, die na een teleurstellend EK zijn ontslag nam.

In een lastige WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo is het Nederlands elftal niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen Noorwegen: 1-1. En daar mag het team van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal nog blij mee zijn ook.

Na een kwartier waarin Nederland steeds meer aanzette en de Noorse defensie trachtte te omsingelen, kwam het euvel van juni weer om de hoek kijken; als de tegenstander even aanzet, is de Oranje-defensie direct kwetsbaar. Haaland kreeg een tweede keer de bal vlakbij het doel van debutant Justin Bijlow, nu in een nog kansrijker positie en prompt testte hij de Feyenood-doelman, die de bal pas in tweede instantie klemvast had.

Ook de eerste hoekschop was voor de thuisploeg. In eerste instantie leek deze geen gevaar op te leveren, daar waar de bal weggewerkt werd door Blind, maar de bal caramboleerde terug de zestien in en daar stond Haaland voor de derde keer frank en vrij om koelbloedig aan te nemen. Hij koos zijn hoek uit en dit keer was Bijlow kansloos: 1-0.

Het was niet het enige slechte nieuws, zo halverwege de eerste helft. Blind had al een gele kaart gekregen en wist dat hij voor de volgende wedstrijd tegen Montenegro geschorst was en vervolgens verdraaide Wijnaldum zijn voet - na een korte behandeling kon de kersverse PSG-speler echter wel weer verder.

Bekijk hieronder de twee treffers in de eerste helft