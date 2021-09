Raad van State: Kamerleden in demissionair kabinet niet in strijd met Grondwet

Dat er de laatste tijd zittende Kamerleden zijn benoemd in het demissionaire kabinet zonder dat ze hun zetel hebben opgegeven, is ongelukkig maar niet in strijd met de Grondwet. Dat schrijft de Raad van State in een advies aan de Tweede Kamer.

De Kamer had om deze zogeheten 'voorlichting' gevraagd, nadat er ophef was ontstaan over de benoeming van de staatsecretarissen Yesilgöz, Van Weyenberg en Wiersma. Zij blijven tegelijkertijd ook Kamerlid.

Verschillende hoogleraren vinden dat die combinatie op gespannen voet staat met de Grondwet. De combinatie van functies is volgens hen alleen mogelijk voor zittende bewindslieden, die na verkiezingen ook in de Kamer worden gekozen, zoals premier Rutte en minister Kaag. Dat zou niet gelden voor Kamerleden die pas na hun verkiezing worden benoemd in het kabinet.