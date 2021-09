Komende week meer zon: 'Opleving met zomerse dagen'

Na de relatief koude en sombere maanden juli en augustus, waardoor alom gesproken wordt van een slechte zomer, kunnen zonliefhebbers dit weekend en volgende week toch nog enkele zomerse dagen tegemoetzien.

Vandaag was het op veel plaatsen nog grijs, maar vanaf morgen klaart het langzaam op, schrijft Weerplaza. Vooral in Oost- en Zuid-Nederland komt de zon tevoorschijn, terwijl de wolkenvelden het langst blijven hangen in het noordwestelijk kustgebied. Dat gaat daar ten koste van de temperatuur, die tot en met zaterdag laag blijft. Dieper landinwaarts kan het vrijdagmiddag op sommige plekken al 25 graden worden.

In het weekend ontstaan er grote verschillen tussen het noorden en zuiden van Nederland: door een noordelijke tot noordoostelijke windrichting blijft het in de kustgebieden fris met geregeld wolkenvelden, terwijl het in het zuiden 22 tot 24 graden wordt, met minder wind. "Ook tijdens de Grand Prix van Zandvoort hebben we goede kans om de zon te zien", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke.

Volgende week mogelijk nog warmer

Volgende week komt de aanvoer van warme lucht mogelijk nog beter op gang, omdat de wind naar het zuiden tot zuidoosten lijkt te draaien. In het midden en westen van het land kunnen er daardoor maxima van tussen de 23 en 25 graden worden gehaald, terwijl het dieper landinwaarts en vooral in het zuidoosten mogelijk 26 tot 27 graden wordt. Daarbij schijnt de zon een aantal dagen flink en het blijft droog, aldus Weerplaza.

Gisteren, de laatste dag van de meteorologische zomer, maakten meteorologen van het KNMI en de NOS de balans op. Hoewel de zomermaanden gevoelsmatig kouder waren dan normaal, was de gemiddelde temperatuur met 17,7 graden zelfs nog ietsje hoger dan gemiddeld. Dat komt vooral door de warme dagen in juni. Het was de warmste junimaand sinds het begin van de metingen in 1901. Juli en augustus waren dan weer relatief somber en koud.