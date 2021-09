Van de Zandschulp stunt tegen Ruud op US Open en bereikt derde ronde

Botic van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door zich ten koste van Casper Ruud voor de derde ronde te plaatsen. De nummer 117 van de wereld troefde de in New York als achtste geplaatste Noor (ATP-11) in vier sets af: 3-6, 6-4, 6-3, 6-4.

De 25-jarige Van de Zandschulp, die via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen, begon sterk met een breek en servicebehoud zonder tegenpunt, maar na zijn tweede opslagbeurt kwam de klad erin. Hij leverde twee keer op rij zijn service in - de eerste met een dubbele fout op het eind - en wist die schade niet meer te repareren.

In de tweede set lieten beide spelers, die zich veelal van diepe groundstrokes bedienden en sporadisch een dropshot probeerden, op eigen service amper steken vallen.

Na een onderbreking wegens regen op 5-4 in het voordeel van Van de Zandschulp en enige weifeling bij de spelers en umpire of de baan droog genoeg was om verder te spelen, haperde het echter even bij de drie jaar jongere Ruud. Vanaf 0-40 werkte hij twee setpunten weg, maar op het derde verzuimde de Noor, die vorig jaar op de US Open de derde ronde haalde, met een volley te scoren. Van de Zandschulp profiteerde dankbaar.

Koel

De derde set volgde hetzelfde stramien. Na enkele vlekkeloze servicegames was het weer Ruud die averij opliep: een dubbele fout deed hem op 2-3 de das om. Hij kreeg in de game erop drie kansen om terug te breken en op 3-5 nog twee, maar vechtersbaas Van de Zandschulp hield het hoofd koel en trok ook deze set naar zich toe.

De Veenendaler bleef onbevangen tennissen en zocht zodra het kon de aanval op. Ruud daarentegen worstelde met zijn spel en kreeg een nieuwe tik te verwerken toen hij op 3-3 zijn service op love verloor. Op 5-4 serveerde Van de Zandschulp voor de wedstrijd. Hij werkte, na een dubbele fout, één breekpunt weg en sloeg vervolgens met een beheerste volley toe op zijn tweede matchpoint.

Argentijn in volgende ronde

Bij de laatste 32 treft Van de Zandschulp, die in de eerste ronde tegen de Spanjaard Carlos Taberner terugkwam van 0-2 in sets en in zijn drie partijen in de kwalificatie ook steeds op achterstand kwam, sowieso een Argentijn: Facundo Bagnis of Marco Trungelliti.