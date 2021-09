Westen denkt heel verschillend over opvang Afghaanse vluchtelingen

"De migratiedruk in Afghanistan zal blijven en in de landen eromheen willen ze niets van die vluchtelingen weten", aldus Seehofer. Oezbekistan heeft gezegd dat het land tussen de 1000 en 1500 vluchtelingen wil opnemen. Pakistan vindt dat het al genoeg heeft gedaan en begint de uitgeweken Afghanen terug te sturen naar de grenzen. Ook China, vanwege de politieke situatie, en de Verenigde staten, vanwege de afstand, zijn geen optie voor de Afghanen die weg willen. "Dus dan blijft Europa, ook al is die geografische afstand enorm, op die kaart toch wel lonken voor veel vluchtelingen als de ultieme bestemming."

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd 5000 evacués op te willen vangen in de komende tijd, met een maximum van 20.000 in de komende twee jaar. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer waarschuwde EU-landen om vooral niet zo'n target uit te spreken, omdat het een aanzuigende werking zou kunnen hebben.

Nu alle NAVO-militairen uit Afghanistan zijn vertrokken komt het internationale debat over de opvang van Afghaanse vluchtelingen steeds meer op gang. Westerse landen denken verschillend over hoe die opvang geregeld moet worden, en vooral hoeveel Afghanen ervan gebruik mogen maken.

"De meeste grenzen zijn gesloten", zei UNHCR-vertegenwoordiger in Afghanistan Caroline van Buren eerder deze week. "De enige plek waar mensen momenteel in en uit het land kunnen, is bij Spin Boldak. Dat is op de grens met Pakistan waar alles vrij normaal verloopt. De afgelopen dagen hebben 20.000 mensen daar het land verlaten en zijn 19.000 mensen het land juist binnengekomen. Dit zijn niet noodzakelijk asielzoekers. Het is een erg drukke grens en we zien dit soort aantallen regelmatig."

De Britten zijn vandaag begonnen met Operation Warm Welcome. "We zijn de mensen die met de strijdkrachten in Afghanistan hebben samengewerkt enorm veel verschuldigd", zei de Britse premier Johnson, "en ik ben vastbesloten om deze mensen en hun families de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun leven op te bouwen in het Verenigd Koninkrijk."

Van de ruim 15.000 Afghanen die de Britten sinds 13 augustus hebben geëvacueerd uit Kabul, willen er zeker 8000 met hun families aanspraak maken op een verblijfsstatus. Degenen die daarvoor al in het Verenigd Koninkrijk waren, kunnen hun tijdelijke status gratis laten omzetten in een permanente. Er wordt omgerekend zo'n 14 miljoen euro beschikbaar gesteld om onderwijs toegankelijker te maken, en nog eens bijna 6 miljoen voor huisvesting en 3,5 miljoen voor zorg.

Tijdelijke verblijfsstatus in VS

Ook de VS voert een ruimhartig beleid. Dat land heeft veel Afghanen zonder Amerikaanse verblijfspapieren meegenomen. Die kunnen een tijdelijke verblijfsstatus krijgen op humanitaire gronden. Het is niet duidelijk hoeveel Afghanen op die gronden in de VS mogen blijven.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vandaag een vergunning afgegeven waardoor de VS humanitaire hulp aan Afghanistan kunnen geven, met name voedsel en medicijnen. Die vergunning is nodig om de Amerikaanse sancties tegen de Taliban tijdelijk terzijde te schuiven. Het geeft nog eens aan dat de VS afspraken met de Taliban hebben gemaakt over het vertrek uit Afghanistan.

Om achterblijvers het land uit te krijgen moet de luchthaven van Kabul wel weer open, zeggen de VS en een aantal Europese landen. De Taliban zouden zelf de luchthaven niet operationeel kunnen krijgen. "Ze kunnen niet eens autorijden", zei een inwoner van Kabul die ze slingerend zag iet rondrijden in in beslag genomen auto's. Volgens de Franse regering zijn de Taliban in gesprek met Qatar en Turkije over heropening van de luchthaven.