Formule 1-boegbeeld Räikkönen (41) stopt na dit seizoen met fraai record op zak

Kimi Räikkönen is na dit jaar niet meer actief in de Formule 1. De wereldkampioen van 2007 verscheen tot dusver 341 keer aan de start van een grand prix, een record dat hij de komende maanden nog iets kan aanscherpen.

"Het valt me zwaar om te stoppen", zegt Räikkönen, die volgende maand 42 jaar wordt. "Maar na dit seizoen is het tijd om andere dingen te gaan doen."

In zijn Alfa Romeo speelt hij de laatste jaren geen rol van betekenis meer in de strijd om het kampioenschap, toch sprokkelde hij dit seizoen nog twee puntjes bij elkaar. Komend weekend is hij actief in Zandvoort, waar zondag de Grand Prix van Nederland wordt gehouden.

Voor Räikkönen heeft die race ook een speciaal tintje, want de Fin genoot een deel van zijn opleiding bij het kartteam van Peter de Bruijn in Vlaardingen. Zonder geldschieters wist hij op eigen kracht een plek te bemachtigen in de koningsklasse van de autosport.

Laatste wereldkampioen in een Ferrari

Räikkönen kende zijn grootste successen bij Ferrari, waarvoor hij verdeeld over twee periodes in totaal acht jaar actief zou zijn. Hij is vooralsnog de laatste coureur die de Italiaanse renstal de wereldtitel bezorgde.

De uitgesproken Räikkönen liet eerder al weten het leven in de Formule 1 na zijn afscheid niet te gaan missen, volgens hem enkel bestaand uit het slenteren langs vliegvelden, hotels en circuits. "Ik heb de beslissing om te stoppen voor mezelf afgelopen winter al genomen. Het is mooi geweest."