Svitolina in twee sets naar tweede ronde US Open, Osaka zonder te spelen

Jelina Svitolina heeft zonder veel problemen de derde ronde bereikt op de US Open. De als vijfde geplaatste Oekraïense, die in 2019 de halve finales haalde in New York, wees de Spaanse Rebeka Masarova met 6-2, 7-5 terug.

Masarova, die zich op wereldranglijst terugvindt op een bescheiden 231ste plaats, had in de kwalificaties al drie hoger geplaatste speelsters verslagen, maar Svitolina was toch te hoog gegrepen. Aan spelinzicht ontbrak het de Spaanse niet en haar goede spreiding leverde de nodige punten op. Maar zodra het tempo omhoog ging of Svitolina wat steviger uithaalde, moest ze passen.

Walk over

De Japanse titelhoudster Naomi Osaka hoefde niet in actie te komen om de derde ronde te bereiken. Haar Servische opponente Olga Danilovic had zich "vanwege medische redenen" teruggetrokken.