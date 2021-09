Biden haalt fel uit naar strenge nieuwe abortuswet in Texas, noemt het schandalig

President Joe Biden heeft de nieuwe abortuswet die vandaag in Texas is ingevoerd scherp veroordeeld. Volgens de nieuwe wet is abortus alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk.

Biden noemde het een extreme wet en een "onmiskenbare schending" van grondwettelijke rechten. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zal doen om het grondwettelijke recht op abortus te beschermen.

"De Texaanse wet zal de toegang van vrouwen tot de gezondheidszorg aanzienlijk belemmeren, met name voor gemeenschappen van kleur en mensen met een laag inkomen", zei Biden in een verklaring. Hij noemde het "schandalig" dat burgers als een soort verklikkers de mogelijkheid krijgen om rechtszaken te beginnen tegen iedereen die een vrouw helpt of steunt bij een abortus.

In de wet staat dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus een premie van 10.000 dollar moeten betalen aan de persoon die hen aangeeft. Dat geldt niet alleen voor de medici die de abortus uitvoeren, maar ook voor iemand die een vrouw naar een kliniek rijdt, een abortus betaalt of zelfs voor familieleden die psychische steun bieden.