NOS Voetbalpodcast #107: 'Betere verdediging vergroot titelkansen Feyenoord'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt Arno Vermeulen samen met zijn voetbalcollega's de afgelopen voetbalweek. Dit keer schuiven Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Arman Avsaroglu aan.

Avsaroglu was afgelopen weekend bij de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Sparta. Wat hem vooral opviel was dat de coronamaatregelen in De Kuip wel erg streng leken. "Kinderen met mondkapjes, interviews via een tv-scherm. Feyenoord trekt een eigen plan en dat is gek."

Grueter vindt dat de KNVB hierin duidelijk moet zijn en een heldere lijn moet uitzetten. "Het lijkt alsof het voetbal een negatieve voorbeeldfunctie heeft, als het gaat om het stellen van regels."

'Verdediger erbij een meedoen om titel'

Feyenoord won de oefenwedstrijd overigens met 3-0 van Sparta. Twee doelpunten waren er van de Slowaak Róbert Bozeník. Begin dit jaar kwam hij naar Rotterdam en hij bewijst zijn waarde volgens de voetbalcommentatoren.

"Bij Feyenoord moeten ze vooral naar de verdediging kijken. Als je er één of twee verdedigers bijzet en je ziet ook de kracht voorin, dan kan je echt wel wat neerzetten en meedoen om de titel", denkt Jeroen Elshoff.