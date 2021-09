Ministerie krijgt 13.000 mails van Afghanen over asiel in Nederland

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de afgelopen tijd zo'n 13.000 mails binnengekomen van Afghanen die naar Nederland willen komen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die claimen dat ze vallen onder de voorwaarden van een D66-motie die de Tweede Kamer twee weken geleden aannam.

Ze denken recht te hebben op evacuatie en asiel in Nederland, omdat ze naar eigen zeggen voor Nederlanders gewerkt hebben, bijvoorbeeld als kok of chauffeur. Het loket voor de aanvragen is nog niet gesloten, dus de lijst kan nog langer worden. De groep staat los van de tolken en mensen met een Nederlands paspoort die Nederland nog niet uit Afghanistan heeft kunnen evacueren.

Overigens gaat het niet om 13.000 asielaanvragen, maar zitten er ook veel mails tussen met aanvullende vragen of een herhaald verzoek om asiel.

Wie beoordeelt aanvragen?

Broekers-Knol schrijft dat het overgrote deel van de mails "ondanks de grote inspanningen" nog niet is geregistreerd. Pas daarna kan beoordeeld worden of de opstellers ervan terecht aanspraak maken op de regeling. Volgens ingewijden vindt achter de schermen een discussie plaats over welke dienst dat moet doen: Buitenlandse Zaken of de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, die gewoonlijk asielaanvragen beoordeelt. De IND kampt echter met een personeelstekort.

Vorig jaar vroegen in totaal ruim 19.000 mensen asiel aan in Nederland.

In de Kamermotie over de Afghanen staat dat al het lokale personeel van Nederlandse organisaties in Afghanistan recht heeft op bescherming, net als Nederlandse staatsburgers en tolken. Ook mensenrechtenactivisten, juristen en in het bijzonder verdedigers van vrouwenrechten moeten als het mogelijk is naar Nederland worden gehaald, staat in de motie die brede steun kreeg.

Zo kwam vrijdag de laatste Nederlandse vlucht met diplomaten en militairen aan in Eindhoven: