Kelderman breekt bekken en ribben bij val in Benelux Tour

Valpartijen blijven Wilco Kelderman achtervolgen. In de Benelux Tour ging hij woensdag onderuit tijdens een valpartij in de slotfase van de derde etappe, waardoor hij de koers moest verlaten. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt de Nederlander zijn bekken te hebben gebroken.

Pas in maart debuteerde hij in het witgroene tenue van Bora en vervolgens presteerde hij naar behoren; hij werd vijfde in de Ronde van Catalonië, vierde in de Dauphiné en in de Tour de France reed hij met de beste vijf mee omhoog, maar ook in de Tour ging hij in een cruciale etappe onderuit nadat hij een stoeprand had geraakt.

De Benelux Tour had het begin moeten zijn van een succesvol najaar, en maandag creëerde hij ook een goede uitgangspositie voor zichzelf door in de eerste groep te finishen, maar aan zijn seizoen lijkt nu een voortijdig einde te komen.