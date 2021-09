Oud-topscorer Dessers kijkt zijn ogen uit in De Kuip: 'Positieve vibe'

Met open armen is Cyriel Dessers woensdag verwelkomd bij Feyenoord. De in België geboren Nigeriaan, die twee seizoenen geleden nog topscorer was in de eredivisie namens Heracles Almelo, moet het spitsenprobleem van de Rotterdamse club oplossen.

Opvallend is het wel dat Dessers terugkeert in Nederland. De 26-jarige spits, goed voor liefst 27 goals in 66 eredivisiewedstrijden, kon in Genk nooit een basisplaats afdwingen. Hij verloor de strijd van Paul Onuachu, die vorig seizoen goed was voor 33 competitiedoelpunten in 38 duels, Dessers kwam tot 7 treffers.

Ambitie

Dessers had hoop dat zijn landgenoot een transfer zou maken in augustus, maar dat gebeurde niet. "Er is mij bevestigd dat hij eerste spits blijft. En mijn ambitie is om meer minuten te maken. Dan ga je luisteren naar andere clubs en als ik dan hier rondkijk..."