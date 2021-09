Kaag bevestigt: Nederlandse delegatie had ontmoeting met Taliban

Een Nederlandse delegatie heeft in Qatar gesproken met de Taliban. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag heeft dat in een persconferentie bevestigd. Ze zegt dat het om "een eerste ontmoeting op ambtelijk niveau" ging.

Eerder vandaag berichtte het Afghaanse televisiestation Tolonews al dat Nederlanders in Qatar hadden overlegd met een vertegenwoordiger van de Taliban. Op Twitter meldt de zender dat de Nederlandse delegatie met een hoge official van de Taliban sprak over de situatie in Afghanistan, de uitreismogelijkheden en het functioneren van de luchthaven van Kabul.

Tolonews baseerde zich op een woordvoerder van de Taliban, die in Qatar een vertegenwoordiging heeft.