Roglic komt solo boven in Vuelta en neemt rode trui over van Eiking

Roglic slaat toe in eerste van twee zware bergetappes in Asturië - NOS

De zeventiende etappe in de Vuelta a España, een bergrit over 185,8 kilometer van Unquera naar Lagos de Covadonga, is een prooi geworden voor Primoz Roglic.

De kopman van Jumbo-Visma was op de slotklim weggereden van medevluchter Egan Bernal en nam de leiderstrui over van Odd Christian Eiking, die na zeven dagen het rood moest afstaan.

Regen

De eerste van twee zware bergetappes in Asturië telde een beklimming van de derde, twee van de eerste en een afsluitende klus van de buitencategorie. La Collada Llomena stond twee keer op het programma en klassementsleider Eiking moest beide keren de concurrentie laten gaan.

Kon de Noor de eerste keer nog terugkeren bij de voorsten, bij de tweede poging ging hij in de regen onderuit in de afdaling. Hij schrok van enkele renners die vlak voor hem uit de bocht waren gevlogen en voegde zich bij hen. Daar waar Eiking weer op zijn fiets kon stappen, lukte dat de van de pijn kermende Aleksandr Vlasov, de nummer elf van het klassement, niet meer.

Aanval Bernal

Vijf kilometer voor de tweede ronding van de top van La Collada Llomena - met nog dik zestig kilometer voor de wielen - had Bernal een aanval geplaatst. De nummer zeven van het klassement op 4.21 van Eiking kreeg alleen Roglic, derde op 1.36, mee.

De afdaling werd ingezet met een voorsprong van veertig seconden op een fors geslonken achtervolgende groep, een marge die het samenwerkende duo gestaag uitbreidde. Eiking fietste op een nog grotere achterstand in de wetenschap dat hij na zeven dagen zijn rode leiderstrui kwijt ging raken.

De toptienrenners Guillaume Martin (tweede op 0.54 van Eiking), Enric Mas, Jack Haig, Miguel Ángel López, Adam Yates en Felix Großschartner waren van de partij in de achtervolgende groep, waarin ook Steven Kruijswijk en Wout Poels plaats hadden genomen. Zij begonnen met anderhalve minuut achterstand op Roglic en Bernal aan de twaalf kilometer lange slotklim met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9, maar ook uitschieters van 20.

Betere benen

Poels en Gino Mäder leidden in dienst van Bahrain-kopman Haig de dans in de uitdunnende achtervolgende groep en wisten het gat met de koplopers lang stabiel te houden.

Vooraan leek Roglic betere benen te hebben dan Bernal en dat onderstreepte de Sloveen toen hij zeven kilometer voor de meet zijn medevluchter doodleuk uit het wiel reed. Binnen de kortste keren was de kopman van Jumbo-Visma, afgelopen twee jaar eindwinnaar in de Vuelta, uit het zicht van de Colombiaan van Ineos verdwenen. En dat had niet alleen met de mist te maken.

Terwijl Roglic op weg was naar de ritzege en de rode trui, moest de vermoeide Bernal, die veel werk had verricht in de vallei, toezien hoe hij werd achterhaald door een zestal coureurs. Om het succes van Jumbo-Visma compleet te maken finishte Sepp Kuss als tweede op 1.35, voor Miguel Angel López.