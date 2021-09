Terugblik Tokio: tenniskoppel verrast met goud, gouden plakken Rio overtroffen

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat.

Laten we maar meteen met de grootste verrassing in huis vallen: rolstoeltennissers Sam Schröder en Niels Vink wonnen in het dubbelspel van de quads verrassend van titelverdedigers Dylan Alcott en Heath Davidson.

Het debuterende tennisduo wist goed om te gaan met de sterke service van de Australiërs en liet zich niet van de wijs brengen. Schröder en Vink wonnen met 6-4, 6-3. Voor Schröder een goede opsteker voor morgen, dan staat hij in de finale van het enkelspel tegenover Alcott.

Sprong op de spiegel

Op de achtste dag van deze Paralympische Spelen heeft de Nederlandse equipe het aantal gouden medailles van Rio de Janeiro in 2016 overtroffen. Met al het verzamelde goud van vandaag (vijf) komt de ploeg op een totaal van negentien goud, tien zilver en tien brons. Nederland maakt daarmee een flinke sprong op de medaillespiegel.

De paralympische ploeg staat na dag acht vijfde, het gat met de topvier is te groot om nog te overbruggen deze Spelen.