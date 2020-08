Martin Birch, producer van Iron Maiden en Deep Purple, overleden

David Coverdale, zanger van hardrockband Whitesnake, maakte het nieuws via Twitter bekend. "Met pijn in het hart heb ik zojuist gehoord dat mijn dierbare vriend Martin Birch is overleden", schrijft hij.

Rock- en metalproducer Martin Birch is op 71-jarige leeftijd overleden. De Brit is vooral bekend om zijn werk voor Iron Maiden, Whitesnake en Deep Purple. Ook heeft hij albums geproduceerd voor Fleetwood Mac en Black Sabbath.

Birch begon zijn muziekcarrière als audio engineer voor Fleetwood Mac, waar hij mee werkte aan het album Then Play On. Later ging hij aan de slag voor Deep Purple, voor de band heeft hij elf albums geproduceerd. Later produceerde hij onder meer het succesvolle Black Sabbath-album Heaven and Hell.

Heavy metalliefhebbers herinneren hem als het meesterbrein achter de Iron Maiden-albums uit de jaren 80. In 1992 leverde hij zijn laatste album af: Fear of the Dark.

De producer was zelf eveneens geen onverdienstelijk muzikant. Op het album Mystery to Me van Fleetwood Mac speelde hij op zijn akoestische gitaar. Hij bleef desondanks bescheiden. In een interview noemde hij zijn werk "vrij eenvoudig". "Het feit dat ik gewend ben aan de bands waarmee ik heb gewerkt, helpt me om meteen te weten wat ze willen."

Op dit archiefbeeld zie je Birch in actie in de studio met Deep Purple: