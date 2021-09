Bijna 100 tips over onopgeloste moordzaak Wies Hensen: 'Verrast over betrokkenheid'

Bij de politie zijn in een week tijd een kleine honderd tips binnengekomen over de niet-opgeloste moord op Wies Hensen uit Budel in 1989. Een aantal van die tips noemt de politie "zeer interessant".

"We werden aangenaam verrast door de grote betrokkenheid die er na al die jaren nog blijkt te zijn bij de inwoners van Cranendonck (waar Budel onder valt). Ook zijn we blij met de grote bereidheid die er bleek te zijn om informatie met ons te delen", schrijft de politie.

Laatst gezien op kermis

Vorige week begon de politie een publiciteitscampagne om opnieuw aandacht te vragen voor de moord op de vrouw. Ze werd 32 jaar geleden voor het laatst gezien op een kermis in de Brabantse plaats. Een dag later werd haar lichaam gevonden in Dommelen. Ze lag naakt in een sloot en was door verstikking omgebracht. De politie vermoedt dat de moordenaar een seksueel motief had.

"De afgelopen vier dagen stonden we met het Mobiel Media Lab bij de kermis in Budel waar Wies verdween. Bezoekers konden hier de plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, door een virtualrealitybril bekijken", aldus de politie. Honderden belangstellenden kwamen op het mobiele lab af.