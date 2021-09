17 jaar cel en tbs voor moord op Belgische loodgieter

De rechtbank heeft Nicky S. uit Bergen op Zoom veroordeeld tot zeventien jaar cel en tbs voor de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Ook twee handlangers van S. moeten jaren de cel in voor de zaak die bekend staat als de 'speciekuipmoord'.

De 56-jarige Van der Heyden verdween in de zomer van 2019. Een half jaar later dook de politie een met beton gevulde speciekuip op met daarin de stoffelijke resten van de man. De speciekuip lag in het Schelde-Rijnkanaal bij het Brabantse Nieuw-Vossemeer. Het lichaam bleek te zijn verbrand en in stukken gezaagd.

De rechtbank acht bewezen dat S. Van der Heyden heeft gedood en daarna met een kettingzaag in stukken heeft gezaagd en gedumpt, schrijft Omroep Brabant.

In de val gelokt

Motief voor de moord was het plan om de Belg te beroven. S. kreeg daarbij hulp van twee vriendinnen. Wanda van R. (41) uit het Belgische Zoersel moet voor haar rol tien jaar de cel in. De andere verdachte, de 41-jarige Edna V. uit Steenbergen kreeg acht jaar cel.

Het slachtoffer had een affaire met Van R. Zij tipte S. over een bedrag aan zwart geld dat de loodgieter in zijn huis zou hebben liggen. Samen met Van R. en V. lokte S. Van der Heyden in de val om hem te beroven, maar dat ging mis toen het geld niet werd gevonden. Om erachter te komen waar het geld lag werd Van der Heyden ernstig mishandeld. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Volgens de rechtbank moet de loodgieter door een hel zijn gegaan en kwam hij gruwelijk aan zijn einde. Tegen S. was 22 jaar en tbs geëist.