Van der Hoorn sprint naar zege in derde etappe Benelux Tour

Taco van der Hoorn heeft de derde etappe van de Benelux Tour gewonnen. De 27-jarige wielrenner van Intermarché-Wanty won in Hoogerheide de sprint van de kopgroep van vijf, net voor het aanstormende peloton.

Van der Hoorn verraste eerder dit jaar met een ritzege in de Ronde van Italië.

In Hoogerheide hield hij de Deen Mathias Norsgaard en de Australiër Luke Durbridge achter zich.

Het drietal reed met Thimo Willems en Samuele Battistella vrijwel de gehele rit, die ging over 168 kilometer van het Belgische Essen naar Hoogerheide in Brabant, vooraan.

Bissegger houdt leiding

De Zwitser Stefan Bissegger, die dinsdag de snelste was in de tijdrit in Lelystad, behield de leiding in het algemeen klassement. Donderdag gaat de Benelux Tour verder in België met een etappe van Aalter naar Ardooie.