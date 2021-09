Coulthard, Rosberg en Stewart enthousiast over Zandvoort: 'Ongelofelijk, wat mooi'

David Coulthard tijdens de persbijeenkomst - ANP

Zelfs een drievoudig grandprixwinnaar kan in Zandvoort nog in de problemen komen. Als de 82-jarige Sir Jacky Stewart enthousiast op een fiets wil stappen voor een rondje over het circuit, wordt hem dat toch maar afgeraden. Het ziet er net te wiebelig uit. "But I can drive", lacht de Brit, in 1968, 1969 en 1973 winnaar van de grand prix in de duinen. Een golfkarretje is inderdaad een veiligere oplossing. Hij gaat op de achterbank zitten, drie bochten later zit hij zelf achter het stuur. "Ik reed al Formule 3-races hier toen ik nog een puppy was", graaft Stewart in zijn herinneringen. "Het was een van mijn eerste buitenlandse races en heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehouden."

Jacky Stewart in een golfkarretje, met achter hem Beitske Visser - NOS

"Zandvoort was altijd een geweldige race. Bij harde wind werd het zand zo het circuit opgeblazen. Dat zie je nergens anders ter wereld. Het geeft de coureurs een extra, unieke uitdaging." Wereldkampioen op de fiets Twee dagen voor de Formule 1-bolides voor het eerst sinds 1985 weer over het circuit scheuren, doet Stewart het rustig aan in zijn golfkarretje. Een paar meter voor hem rijdt Nico Rosberg (wereldkampioen in 2016). Hij wel op de fiets. Net als David Coulthard (dertienvoudig GP-winnaar).

Jan Lammers, Robert Doornbos, David Coulthard, Sir Jackie Stewart en Nico Rosberg tijdens de persbijeenkomst - ANP

Stewart is trots op zijn rol als taxichauffeur voor Beitske Visser, die afgelopen weekeinde in de W Series in Spa ongemeen hard crashte. Ze stapte wonder boven wonder nagenoeg ongeschonden uit, maar doet het rustig aan. Een plekje in de golfkar is comfortabeler dan een fietstochtje over het heuvelachtige circuit. Visser ondergaat donderdag nog een medische controle, maar is vastbesloten ook komend weekeinde op Zandvoort te rijden. Het zegt veel over de vooruitgang in de autosport op het gebied van veiligheid. "In mijn tijd had je hier niet meer gezeten", merkt Stewart op. "Dan had je zo'n crash niet overleefd..."

Sir Jackie Stewart tijdens de persbijeenkomst - ANP

Ook Rosberg kent de gevaren van Zandvoort. "Ik heb in de Formule 3 hier mijn grootste crash meegemaakt. In de Tarzanbocht (de eerste bocht van het circuit, red.). Ik reed vol gas en stuurde op het laatste moment in, omdat ik niet recht vooruit maar met de zijkant van de auto de muur in wilde. Ik was knock-out tot de dokter kwam." 'Alsof de wereld onder je vandaan valt' Rosberg kijkt zijn ogen uit als hij in de tweede versnelling van zijn leenfiets door de Tarzanbocht peddelt. Vlak voor de Hugenholtzbocht, een van de stukken die het meest onder handen is genomen, valt zijn mond helemaal open. "Ongelofelijk, wat mooi dit. Hier kunnen ze echt alles geven" Na de Hugenholtzbocht loopt de weg omhoog en valt het fietstempo terug, maar gelukkig zet Jan Lammers even zijn voet aan de grond. Lammers is sportief directeur van de race in zijn geboorteplaats. Enthousiast als altijd vertelt hij over het circuit. "Als je op volle snelheid hier doorheen rijdt, denk je: de wereld valt onder me vandaan. En dan zie je daarna toch het asfalt weer voor je."

Jan Lammers met megafoon tijdens de rondrit per fiets - ANP

Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de kerbstones, de randen langs de baan die rood, wit, blauw en oranje worden geverfd, laat Rosberg zich in de afdaling lekker uitrollen. "Je rijdt hier op geheugen. In de kwalificatie pak je de bochten anders dan tijdens de trainingen en de race. Maar als de wind net anders staat, verandert dat weer."

Quote Soms ben ik blij dat ik geen coureur meer ben. David Coulthard