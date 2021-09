De uitzending van 1 september

Kamer debatteert over eindverslag informateur - ANP

Herman Tjeenk Willink over vastgelopen formatie Vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen is er nog altijd geen nieuw kabinet. Sterker nog, sinds dinsdag lijkt de formatie weer terug bij af. Informateur Mariëtte Hamer (PvdA) is er niet in geslaagd te voldoen aan de opdracht om een kabinet in de steigers te zetten, dat de steun heeft van een meerderheid. "What the fuck hebben we de afgelopen zomer zitten doen?", zou een D66'er dinsdag in de wandelgangen hebben geroepen. We spreken met Herman Tjeenk Willink, die als eerste informateur betrokken was bij het proces.

Wat kunnen de Taliban met Amerikaans (wapen)arsenaal? Alle Amerikaanse militairen zijn weg uit Afghanistan, maar ze hebben lang niet al hun materieel meegenomen. Duizenden voertuigen en tienduizenden wapens lieten de troepen achter. Wat kunnen de Taliban hiermee? We spreken Dick Zandee, militair expert van Instituut Clingendael.

Kaags reis door regio Afghanistan Sigrid Kaag, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, is maandag naar de regio Afghanistan vertrokken. Ze bezoekt achtereenvolgens Qatar, Pakistan en Turkije en spreekt daar met collega-ministers. De gesprekken gaan vooral over wat nodig is om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en Nederlanders alsnog te evacueren. Wat hoopt Kaag precies te bereiken en welke rol hebben de desbetreffende, andere landen? We schakelen met correspondenten Mitra Nazar in Turkije, en Aletta André in Pakistan.