Schilderingen voor keizer Karel V, met fantasiebloemen, weer te zien in Nijmegen

De kapel, ook wel Nicolaaskapel genoemd, is een van de oudste stenen gebouwen van Nederland. De kapel is gebouwd rond 1030 en was onderdeel van de Valkhofburcht. De burcht is in 1796 gesloopt toen Nijmegen stenen nodig had om huizen te bouwen, maar het stadsbestuur wist de kapel te redden. De kapel is nog altijd in gebruik, schrijft Omroep Gelderland.

"Door de afwerkingen zichtbaar te laten, vormen de schilderingen een zeldzame getuigenis van interieurafwerkingen in kerkelijke gebouwen, waarbij de sporen van de tand des tijds niet zijn weggepoetst", stelt de gemeente Nijmegen.

Burgemeester Bruls opent de kapel morgen. Vanaf het weekend zijn de schilderingen te zien voor het publiek.