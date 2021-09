Thoresen en Noorwegen kijken uit naar Van Dijk vs. Haaland: 'Beest tegen beest'

Erling Haaland - AFP

Het is een zwoele zomeravond in Oslo als hij door Langs de Lijn en Omstreken wordt gebeld voor een interview. Zoals zoveel Nederlanders de afgelopen dagen al vroegen naar zijn mening over het Noorse voetbalelftal. Hallvar Thoresen is graag bereid om zijn licht over de WK-kwalificatiewedstrijd van vanavond te laten schijnen. "Het leeft hier enorm. Alle kranten staan er vol van en de meeste televisiekanalen hebben veel aandacht voor de wedstrijd", zegt de oud-speler van PSV en FC Twente, die vijftig keer uitkwam voor het nationale elftal van Noorwegen.

Hallvar Thoresen (PSV) - ANP

Volgens Thoresen wordt het Nederlands elftal door de meeste Noren gezien als de grote favoriet. "Tegelijkertijd weet men ook dat het bij ons thuis heel moeilijk kan zijn voor grote ploegen. Dat hebben we al een paar keer laten zien. Dus de meesten denken dat we wel een kans hebben." Duel tussen 'beesten' Er wordt in Noorwegen reikhalzend uitgekeken naar het duel tussen Erling Haaland en Oranje-verdediger Virgil van Dijk. "Het wordt vanavond beest tegen beest", schreef de Noorse krant Aftenposten vanmorgen.

Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Noorwegen begint vanavond om 20.45 uur in Oslo. De live-uitzending op NPO3, met daarin een voorbeschouwing onder leiding van presentator Tom Egbers, begint om 20.00 uur. De wedstrijd is daarnaast te volgen in een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en in de uitzending van Langs de Lijn en Omstreken, vanaf 20.30 uur op NPO Radio 1.

De Noren zullen het in principe in grote mate van Haaland moeten hebben. De superspits van Borussia Dortmund is de grote ster van de Noorse ploeg, waarin verder onder anderen Arsenal-middenvelder Martin Ødegaard speelt. "Haaland en Ødegaard zijn de belangrijkste aanvallende krachten", zegt Thoresen. "Die twee moeten goed spelen om te kunnen winnen van Nederland, maar tot dusver zijn ze samen nog niet zo goed. Slechts af en toe klopt het en dan is het natuurlijk meteen dodelijk. Maar het gebeurt niet vaak genoeg."

Als speler van PSV, waar hij tussen 1981 en 1988 speelde, won Thoresen onder meer de Europa Cup I. Hij is tegenwoordig als scout aan de Brabantse club verbonden. "Ik ben de scout in Scandinavië. Ik heb de verantwoordelijkheid voor Noorwegen, Zweden en Denemarken. Een drukke, maar leuke baan." Nu de transfermarkt voorlopig weer gesloten is, heeft Thoresen alle tijd om ontspannen naar de wedstrijd te kijken. "Ik zit op de tribune, als een soort eregast van de Noorse bond. Dus ik verheug me er erg op."