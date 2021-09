Vroegpensioen sinds vandaag voor meer mensen mogelijk

Thuiszorgmedewerker - ANP

Mensen die werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg kunnen vanaf vandaag met vroegpensioen als ze aan zware-beroepen-regels voldoen. En daarmee is de mogelijkheid tot vroegpensioen ingegaan voor de grootste cao van het land. Want dat is met zo'n 470.000 werknemers de cao VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen, Thuiszorg). De vroegpensioenregeling wordt per sector in een cao geregeld. De ene cao is strenger dan de andere.

Minder geld bij vroegpensioen De pensioenleeftijd is nu 66 jaar en 4 maanden. In het algemeen geldt met deze regeling dat je maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd mag stoppen, dus vanaf 63 jaar en 4 maanden. Je krijgt dan maximaal 1847 euro bruto per maand. Dat komt meestal neer op 1287 euro netto. Je bouwt dan geen pensioen meer op. Je uiteindelijke pensioen is dus lager dan wanneer je blijft doorwerken.

In de cao VVT staat bijvoorbeeld dat je 45 jaar in de sector zorg en welzijn moet hebben gewerkt. Als je op je negentiende bent begonnen, kun je dus op je vierenzestigste met vroegpensioen. Maar ben je op je 22ste begonnen, dan heb je niks aan deze regeling. Want dan ga je al over de AOW-leeftijd heen voor je er gebruik van mag maken. Ook moet je minimaal 20 jaar in een zwaar beroep hebben gewerkt. En je moet de laatste 5 jaar hebben gewerkt onder de cao VVT. Wat zwaar werk is wordt ook per sector bepaald. In de cao VVT gaat het onder andere om huishoudelijke hulpen, medische zorgverleners en facilitair medewerkers zoals schoonmakers. Geen ander werk Het vroegpensioen in de VVT-sector wordt betaald door de werkgever. Mocht die failliet gaan, dan blijven mensen vroegpensioen krijgen en wordt het betaald uit een speciaal fonds van de sector. Mensen mogen hun vroegpensioen niet aanvullen door ergens anders te werken. Als je toch gaat werken, mag de oude werkgever de uitkering inhouden tot de hoogte van je nieuwe inkomen.

John van den Maagdenberg wil na bijna 47 jaar werk met vroegpensioen - NOS / Jeroen Schutijser

De 63-jarige John van den Maagdenberg wil gebruikmaken van de regeling. Sinds zijn 17e werkt hij in de zorg. "Ik werk nu bijna 47 jaar, ooit begonnen in een verpleeghuis en heb in de loop der jaren in verschillende delen van de sector gewerkt: de ouderenzorg, psychiatrie, thuiszorg." Van die 47 jaar waren er zo'n 30 in zware functies en daarmee voldoet hij aan de eisen, ook al werkte hij de afgelopen jaren in een lichtere functie als ICT'er. Ergens begin 2022 hoopt hij te stoppen. "Weet je, ik ben nog gezond, maar ben een paar jaar geleden ook ziek geweest. Ik wil graag de jaren die me nog gegeven zijn prettig besteden en andere dingen doen. Ik ga me absoluut niet vervelen, ik sta op het punt om opa te worden."

thuiszorgmedewerker Addy de Jager - eigen foto