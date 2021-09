Dit zijn de meest besproken transfers van deze knotsgekke zomer

Knotsgekke transferzomer - NOS

Corona of geen corona, de transfermarkt was deze zomer levendiger dan ooit. De ene megatransfer was nog niet afgerond of de volgende topspeler zat alweer in het vliegtuig op weg naar zijn nieuwe club. Dit zijn de meest besproken transfers van de afgelopen zomer, in willekeurige volgorde. Ronaldo is coming home De grootste plotwending deze zomer was zonder twijfel de terugkeer van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. Op vrijdag 27 augustus nam Ronaldo officieel afscheid bij Juventus. Diezelfde dag vloog zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes naar Engeland om te onderhandelen met Manchester City, waarmee Ronaldo al enige tijd mee in conclaaf was. Waar de hele wereld wachtte op de aankondiging van Ronaldo bij City, kwam stadgenoot United met een twitterbericht dat de voetbalwereld op zijn kop zette.

Cristiano Ronaldo (Manchester United) - AFP

'Welkom thuis, Cristiano', was te lezen op het Twitteraccount van United. Mendes was er niet uitgekomen met City en was intussen ook al in onderhandeling met United. Mede dankzij een charmeoffensief van oud-Mancunians Alex Ferguson en Rio Ferdinand tekende Ronaldo niet bij City, maar bij zijn oude liefde, zes kilometer verderop.

Berghuis bedreigd na transfer Ronaldo maakte uiteindelijk dus niet de overstap naar de grote concurrent, Steven Berghuis deed dat in Nederland wel. De oud-Feyenoorder, die eerder zei dat hij bij een vertrek naar het buitenland zou gaan, tekende bij aartsrivaal Ajax. Berghuis wilde naar eigen zeggen Champions League spelen en in beeld blijven bij Oranje. Zo werd hij na Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten de vierde Feyenoorder die de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax maakte.

Steven Berghuis maakte deze zomer een veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax - ANP

Het ging gepaard met een hoop negatief sentiment vanuit Rotterdam. "Ik ben niet dom. Ik begrijp de emoties ook wel, maar vond twee acties toch wel te ver gaan", aldus Berghuis. Hij doelde daarmee op een spandoek met een aangekondigde liquidatie en een antisemitische graffiti-schildering in Rotterdam-Crooswijk. Het moge duidelijk zijn, de transfer van Berghuis bleef alles behalve onopgemerkt. Messi-mania in Parijs Het contract van Lionel Messi bij Barcelona liep deze zomer af en club en speler wilden graag verlengen; het leek een uitgemaakte zaak. Toch vertrok Messi na 21 jaar bij de Spaanse grootmacht. Het salaris van de Argentijnse sterspeler drukte te zwaar op het spelersbudget en door de regels van de Spaanse competitie zat er voor de Catalanen niets anders op dan Messi te laten gaan. En dus nam een emotionele Messi afscheid bij Barcelona, om twee dagen later met een grote glimlach een megacontract van 35 tot 40 miljoen euro per jaar te tekenen bij Paris-Saint Germain. Zo snel kan het gaan.

Lionel Messi op het veld in Parijs - AFP

Het was sowieso een vruchtbare transferzomer in Parijs. Naast Messi werden Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes en Danilo Pereira aangetrokken. Het hele sterrenensemble kostte in totaal 83 miljoen euro aan transfersommen, een bedrag dat relatief meevalt. Ter vergelijking: Arsenal gaf deze zomer 165 miljoen uit aan, op papier, minder aansprekende namen.

Koopmeiners hele zomer in spanning Terwijl Teun Koopmeiners zijn teamgenoten Myron Boadu, Marco Bizot en Calvin Stengs één voor één zag vertrekken bij AZ sloot de talentvolle middenvelder dit seizoen gewoon weer aan bij de selectie. En dat terwijl het Italiaanse Atalanta en Koopmeiners aan het begin van deze transferperiode al praktisch rond waren. "Ruim een jaar geleden was er zelfs al het eerste contact tussen Atalanta en Koopmeiners", zegt zijn zaakwaarnemer Bart Baving nu. "In juni waren de eerste gesprekken, die waren heel serieus en we waren bijna al concreet. De club houdt echter vast aan eigen, maximum budgetten voor transfers. On-Italiaans eigenlijk, vergelijkbaar zoals AZ dat in Nederland doet."

Duurste Nederlanders 2021/22 - NOS

Daarom moest Atalanta eerst nog wat buitenlandse spelers verkopen. Toen Cristian Romero naar Tottenham Hotspur ging kwamen de gesprekken weer op gang. "Daarna moest Atalanta er nog uit komen met AZ over de transfersom. Die lag vóór corona hoger voor Teun. Uiteindelijk sloten beide clubs een akkoord over een transfersom van 14 miljoen euro", aldus Baving. Zo zat Koopmeiners dus een hele zomer in spanning voordat hij uiteindelijk na dertien jaar in tranen afscheid nam van AZ. Het lange wachten werd dus uiteindelijk beloond. Baving: "Atalanta is ook geïnteresseerd in de mens achter de voetballer. Dat spreekt Teun erg aan. Voor hem moest het daarom Atalanta worden, ondanks concrete belangstelling van financieel interessantere clubs uit Engeland en Frankrijk."

Duurste transfers 2021/22 - NOS

Berghuis was één van de meest besproken transfers in Nederland, Jack Grealish werd dat op zijn beurt in Engeland. Manchester City verbrak met het aantrekken van de Aston Villa-middenvelder het Premier League-record dat op naam stond van Paul Pogba (104 miljoen euro). Grealish passeerde met een transfersom van 117,5 miljoen euro tevens Gareth Bale (101 miljoen euro) en Harry Maguire (87 miljoen euro) als duurste Brit ooit. Opvallend genoeg was deze recordaankoop geen basisspeler onder bondscoach Gareth Southgate op het afgelopen EK.

Deze spelers vertrokken juist niet... Er zagen ook een heleboel spelers een transfer juist afketsen. Zo bleef het Ajax-trio Nicolás Tagliafico, David Neres en André Onana in Amsterdam ondanks dat het mocht vertrekken, komen Riechedly Bazoer en Oussama Tannane dit seizoen 'gewoon' nog uit voor Vitesse en zag Joey Veerman zijn transfer van sc Heerenveen naar AZ op het laatste moment in rook opgaan. Mark Diemers komt niet in de plannen voor van de nieuwe Feyenoord-trainer Arne Slot en mocht daarom vertrekken. Maar zoals het er nu uitziet moet hij dit seizoen vechten voor zijn kans bij de Rotterdammers. Owen Wijndal zag het geraamte van AZ vertrekken, maar ook rondom de talentvolle back bleef het stil.

Kylian Mbappe - AFP

Buiten de Nederlandse grenzen kreeg Donny van de Beek ondanks een vertrekwens te horen dat Manchester United daar niet aan meewerkt. Voor Kylian Mbappé had de Spaanse krant Marca een speciale liveblog opgetuigd om zijn transfer van Paris Saint-Germain naar Real Madrid te volgen, maar de twee clubs kwamen er niet uit. In Engeland was Harry Kane dagelijks te zien op de voorpagina's, omdat Manchester City hem graag zag komen. De spits maakte zelf aan alle onduidelijkheid een einde door een statement uit te brengen waarin hij zei zijn club Tottenham Hotspur trouw te blijven.