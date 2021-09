Philips vervangt schadelijk schuim in teruggeroepen apneu-apparaten

Philips gaat de in juni teruggeroepen apneu-apparaten vervangen en repareren. Het bedrijf is daar in de Verenigde Staten mee begonnen en zal de komende weken ook in Nederland, Frankrijk en België starten met het vervangen van de Dreamstation-machines. Het gaat in Nederland om ongeveer 50.000 apparaten.

Wereldwijd zijn er zo'n vier miljoen apparaten die Philips binnen een jaar hoopt te repareren en vervangen. Het bedrijf startte in de VS, omdat de Amerikaanse autoriteiten nu toestemming hebben gegeven en daar de meeste apparaten in gebruik zijn. In Amerika zijn ook tientallen rechtszaken gestart door patiënten.

De apneu-apparaten werden teruggeroepen, omdat patiënten schadelijke schuimdeeltjes en gassen kunnen inademen bij gebruik. Het schuim kon afbrokkelen, vooral als de machine op de verkeerde manier werd schoongemaakt en in een hete en vochtige omgeving stond. Dat schuim wordt nu vervangen door siliconen rubber, dat ook bijvoorbeeld in bakvormen wordt gebruikt.