FC Utrecht maakt klapper met verkoop Kerk aan Lokomotiv Moskou

Gyrano Kerk heeft alsnog zijn transfer. De aanvaller van FC Utrecht vertrekt naar Lokomotiv Moskou. Naar verluidt ontvangt Utrecht zo'n zeven miljoen euro voor Kerk.

Kerk heeft een contract voor vier jaar in Moskou getekend. Hij werd het afgelopen jaar met andere buitenlandse clubs in verband gebracht, waaronder Brighton. Telkens ging de transfer niet door.

'Belangrijk voor FC Utrecht'

Kerk kwam in 2012 in de jeugdopleiding van FC Utrecht, nadat hij eerder had gespeeld voor AVV Zeeburgia in Amsterdam. In januari 2014 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Domstedelingen. De 25-jarige aanvaller speelde in totaal 175 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde 42 keer.

"We zijn Gyrano ontzettend veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de club", zegt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. "Als talent uit de eigen jeugd heeft hij zich door hard te werken en toegewijd te zijn opgewerkt tot een gewaardeerde eredivisiespeler, die nu een mooi avontuur over de grens aan kan gaan."

Zuidam: "De realisatie van een dergelijke transfer is belangrijk voor de continuïteit van FC Utrecht. In die zin stemt deze deal tot tevredenheid, al is het vertrek van Gyrano op sportief vlak natuurlijk een aderlating."