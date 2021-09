Vijf vermissingen na ongeluk met Amerikaanse marinehelikopter bij Californië

Voor de kust van de Amerikaanse staat Californië zijn vijf mensen vermist geraakt na een crash met een helikopter van de Amerikaanse marine. Het ongeluk gebeurde gisteren, nadat de helikopter was opgestegen van een vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln.

De crash gebeurde ongeveer 110 kilometer uit de kust, ter hoogte van de stad San Diego. Volgens de hulpdiensten is tot dusver één bemanningslid gered.

Een zoek- en reddingsoperatie is op touw gezet om de andere inzittenden te vinden. Onder meer de kustwacht zoekt mee. Wat er fout is gegaan, is nog onduidelijk.