Wielerploeg Jumbo-Visma contracteert tijdrijder Dennis

Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis stapt over naar wielerploeg Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg heeft de 31-jarige Australiër voor twee jaar vastgelegd. Dennis komt nu nog uit voor Ineos. In 2018 en 2019 was hij wereldkampioen, in de olympische tijdrit van deze zomer werd hij derde.

"Ik kijk enorm uit naar de nieuwe uitdagingen bij Jumbo-Visma. Het is één van de toonaangevende ploegen in het peloton op het gebied van innovatie en ontwikkeling", aldus Dennis. "De mogelijkheid om samen te koersen met mannen als Primoz Roglic, Wout van Aert en, opnieuw, Tom Dumoulin kon ik niet laten schieten. Het is een groot doel van me om bij te blijven dragen aan het winnen van grote rondes en zelf kansen te krijgen in de kortere meerdaagsen."

Dennis reed eerder in Nederlandse dienst: in 2011 stond hij onder contract bij de opleidingsploeg van Rabobank.

Droomaanwinst

Merijn Zeeman, directeur sportief van Jumbo-Visma: "Ik ben al een paar jaar met hem in gesprek. Hij is voor mij een droomaanwinst, die met name voor onze klassementsrenners een geweldige ondersteuning zal bieden. Maar hij zal zelf ook nog wel regelmatig in de positie komen dat hij een eindoverwinning kan nastreven."