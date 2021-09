Wat vinden de F1-coureurs van Zandvoort? 'Gek circuit, maar ben er dol op'

De opbouw voor de Formule 1 op Circuit Zandvoort - ANP

Circuit Zandvoort is door de renovatie onontgonnen terrein voor bijna alle Formule 1-coureurs. Alleen Max Verstappen maakte er al kilometers, tijdens de heropening, begin vorig jaar. Het circuit is grondig veranderd, maar toch hebben sommige coureurs nog een vrij vers, hoewel enigszins gedateerd beeld van de baan. Anderen kennen het circuit alleen in digitale vorm. Max Verstappen (Red Bull Racing, 23 jaar) "Ik heb hier één race gereden. In 2014 won ik hier een Formule 3-race en was ik nog vooral 'de zoon van Jos'. Nu zal het hier andersom zijn. Er is natuurlijk het nodige veranderd en veel passages zijn aangescherpt, maar het was vroeger al een fijn circuit met lekkere snelle bochten. Daar hou ik van want dan voel en zie je echt hoe snel een Formule 1-auto is en hoeveel grip we hebben." "Natuurlijk heb ik een paar demonstratierondjes gereden toen het circuit officieel werd heropend, maar dat is geen groot voordeel. Na een paar rondes in de vrije trainingen weet iedereen wel hoe de lijnen lopen. Ik heb veel zin in deze race. Een nieuwe naam op de kalender is altijd mooi omdat het alle coureurs extra uitdaagt om de limiet op te zoeken." Bekijk hier hoe Verstappen in maart 2020 zijn eerste rondjes reed op het vernieuwde circuit:

Lammers vlagt Verstappen weg op Zandvoorts asfalt - NOS

"Of het een spannende grand prix wordt? We gaan het zien. Inhalen gaat niet makkelijk worden, dus de kwalificatie is een sleutelmoment. Het worden extreem snelle rondjes en een foutje is dan peperduur. Het is een krappe baan, maar als je er hier een bijna perfecte ronde uit weet te persen geeft dat ontzettend veel voldoening." Mick Schumacher (Haas, 22 jaar) "Ik stond hier in 2018 op het podium; kwam als derde over de finish in een Formule 3-race voor het EK. Ik ken de baan, de bochten en de omstandigheden, maar ik heb echt geen idee hoe het in een F1-auto gaat aanvoelen. Bovendien is er het nodige veranderd. De opvallendste wijziging? Ik verwacht iets meer oranje op de tribunes, haha. Maar serieus: de twee kombochten (bochten met een hellingsgraad red.) zijn de grootste verandering. De laatste kombocht zal ons extra snelheid geven op weg naar start-finish en de Tarzan-bocht." "Natuurlijk oefenen we in de simulator, maar de realiteit is altijd anders dan een scherm. Je kunt je simpelweg niet overal op voorbereiden. Bovendien is Zandvoort voor alle F1-teams echt een nieuwe uitdaging. Geen enkel team beschikt over echt relevante data. We moeten vrijdag in de eerste trainingen flink puzzelen om uit te pluizen hoe de auto zich gedraagt en welke kant we op moeten met de afstelling. We beginnen noodgedwongen met een open mind." Bekijk hieronder de opbouw van het circuit voor het Formule 1-weekeinde:

Zo ziet circuit Zandvoort er tijdens de opbouw uit vanuit de lucht - NOS

Pierre Gasly (Alpha Tauri, 25 jaar) "Ik heb hier in 2012 gereden in de Formule Renault. Dat is zo lang geleden dat ik me nog vrij weinig herinner. Ik was toen een jaar of zestien en weet nog dat zand en wind hier verraderlijk kunnen zijn en de omstandigheden op de baan snel kunnen veranderen. Het is flink veranderd, merkte ik in de simulator." "Het wordt sowieso een geweldig raceweekend. Dat kan toch niet fout gaan: de eerste Nederlandse grand prix sinds Max in de Formule 1 zit. Het kan een beetje een race à la Monaco worden omdat het zo krap is. Inhalen kan bijna nergens en dat betekent dat de kwalificatie zaterdagmiddag cruciaal is. Een goede startplek biedt perspectief. Als je achterin start ben je hier bijna kansloos." Nikita Mazepin (Haas, 22 jaar) "Het is een gek circuit, maar ik ben er dol op. Heel erg bijzonder. Je vindt nergens in de wereld zo'n baan. Ik reed er een paar jaar geleden een Formule 3-race. Het was en is bijna onmogelijk om hier fatsoenlijk in te halen. Ik weet dat het circuit flink onder handen is genomen en ben benieuwd of de huidige Formule 1-auto's hier tot hun recht komen. Het zal vooral heel snel gaan. Voor Max Verstappen is het natuurlijk het mooist. Er gaat niets boven een thuisrace. Dat geeft extra motivatie, maar ook extra druk."

De Tarzan-bocht van Circuit Zandvoort, afgelopen dinsdag - ANP