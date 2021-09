NOS Voetbalpodcast #171: 'Winnen van Noren geeft nieuwe kracht na waardeloze zomer'

In de NOS Voetbalpodcast blikt verslaggever Jeroen Stekelenburg met commentatoren Jeroen Grueter en Jeroen Elshoff vooruit op de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal, woensdagavond tegen Noorwegen.

Het is de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal, die aan z'n derde termijn is begonnen. Het doel is simpel, het WK van 2022 in Qatar halen. Deze week kan het Nederlands elftal een flinke stap zetten, denkt Elshoff. "Het zou geweldig zijn als Nederland wint van de Noren, maar niet verliezen is het allerbelangrijkste. En bij drie overwinningen deze interlandperiode is het WK heel dichtbij."

Vertrouwen

Het is de eerste wedstrijd voor Oranje na de pijnlijke uitschakeling op het EK, in de achtste finales tegen Tsjechië. "Met Van Gaal erbij en een frisse start zou winnen nieuwe kracht na een waardeloze zomer geven", zegt Elshoff.

Volgens Grueter ziet het er goed uit. "Natuurlijk is er vertrouwen. Alleen al het verschil met waar we het afgelopen jaar naar hebben zitten kijken. Ook als speler sta je onder Van Gaal veel meer op scherp. Hij is niet alleen een motivator, maar ook een verbinder."