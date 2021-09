Texas scherpt abortuswet aan: klikspanen krijgen $10.000 van veroordeelden

Abortus is in de Amerikaanse staat Texas vanaf vandaag alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. Het wordt illegaal een zwangerschap af te breken als er een hartslag waar te nemen is. Omdat dit vaak al in de zesde week kan, weten de meeste vrouwen op dat moment nog niet eens dat ze zwanger zijn.

Daarnaast moeten mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus een premie van 10.000 dollar betalen aan de persoon die hen aangeeft. Dat geldt niet alleen voor de medici die de abortus uitvoeren, maar ook voor iemand die een vrouw naar een kliniek rijdt, een abortus betaalt of psychische steun biedt.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat zich binnenkort moet uitspreken over dit soort strenge wetten, heeft opvallend genoeg niet bedongen dat Texas wacht met invoering van de wet tot er een vonnis is. Bij strenge abortuswetten in een tiental andere staten gebeurde dat eerder nog wel.

Geen uitzonderingen

De nieuwe wet in Texas is de strengste abortuswet sinds het Hooggerechtshof in 1973 in de zaak Roe v. Wade oordeelde dat een vrouw een grondwettelijk recht op abortus heeft. Zo zijn er geen uitzonderingen opgenomen voor het geval van verkrachting of incest.

"Onze Schepper zegende ons met het recht op leven maar toch worden er elk jaar miljoenen kinderen vermoord door abortus", zei de Republikeinse gouverneur Abbott toen hij de wet tekende. "In Texas maken we er werk van om die kinderen te redden."

Uniek aan de wet is dat niet de overheid maar burgers naleving ervan moeten gaan afdwingen. Inwoners van de staat kunnen iedereen aanklagen die mogelijk betrokken is bij een illegale abortus, van een behulpzame ouder tot de Uber-chauffeur die iemand bij een kliniek afzet. Wie schuldig wordt bevonden, moet de melder 10.000 dollar en een vergoeding voor de proceskosten betalen.

'Pure intimidatie'

Tegenstanders van de wet zeggen dat er zo een premie op het hoofd van hulpverleners wordt gezet, puur bedoeld om hen te intimideren. Ze zijn bovendien bang voor misbruik van het procesrecht, omdat er voor de aanklagers geen consequenties zijn als iemand onschuldig wordt bevonden. Zelfs personen en organisatie die worden vrijgesproken zullen daardoor veel geld kwijt zijn aan advocatenkosten.

Abortusorganisaties hebben het Hooggerechtshof gevraagd deze wet, en enkele soortgelijke in andere staten, ongrondwettelijk te verklaren. De pro-lifebeweging hoopt juist dat het hof na een halve eeuw bereid is het abortusrecht in te perken: met de benoeming van conservatieve rechters door president Trump is het hoogste rechtsorgaan van de VS duidelijk opgeschoven naar rechts.

Het Hooggerechtshof zal de zaak in oktober oppakken. Een uitspraak wordt pas in juni 2022 verwacht.