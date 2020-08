'Papa' Loekasjenko regeert Wit-Rusland al 26 jaar als een Sovjet-leider

"Op het moment dat Loekasjenko aan de macht kwam verkeerde Wit-Rusland, net als Rusland trouwens, in chaos", zegt Godfroid. "Er was hyperinflatie, enorme werkloosheid en Loekasjenko beloofde stabiliteit."

Tijdens de eerste vrije presidentsverkiezingen in Wit-Rusland in 1994 werd hij daarom verkozen met een grote meerderheid: ruim 80 procent van de stemmen. Sindsdien is hij steeds met een dergelijk percentage herkozen. Officieel dan. Volgens internationale waarnemers is er altijd sprake van verkiezingsfraude. Ook over de verkiezingsuitslag van afgelopen weekend bestaan sterke twijfels.

Als het aan Loekasjenko had gelegen, was de Sovjet-Unie ook nooit opgehouden te bestaan. In 1991 stemde hij als enige lid van het Wit-Russische parlement tegen ontbinding van de Sovjet-Unie. Daarvoor had hij al een lange carrière gehad binnen de rangen van het leger en was hij directeur geweest van een kolchoz, een collectieve boerderij.

Veel in Wit-Rusland is nog precies als in het Sovjet-tijdperk. Staatsgestuurde industrieën, beelden van communistische helden op straat, een geheime dienst die de KGB heet, en dat allemaal onder leiding van een dictator: Alexander Loekasjenko. Wie is de man die de verkiezingen van zondag 'won' en al 26 jaar aan de macht is?

Tot op zekere hoogte is dat ook gelukt, zegt Godfroid. Door veel industrieën in handen van de staat te houden, kon Loekasjenko werk en inkomen voor zijn volk garanderen. Sommige economen wijzen er op dat ook nu nog de ongelijkheid in Wit-Rusland het laagst is van alle voormalige Sovjetstaten. Godfroid nuanceert dat beeld: "Grosso modo is iedereen vooral even arm."

Referendum

Waar in Rusland voormalige leden van de communistische partij voor een prikkie staatseigendommen konden kopen en stinkend rijk werden, was dat in Wit-Rusland onder Loekasjenko niet het geval. In Rusland ontstond een oligarchie. Weliswaar is Vladimir Poetin een zeer machtige president, maar zakenmensen met veel geld hebben grote invloed op de politieke besluitvorming. In Wit-Rusland heeft één man de bijna absolute macht: Loekasjenko.

Het fundament voor die macht stamt uit 1996, toen via een referendum de grondwet werd gewijzigd. Loekasjenko's termijn werd met twee jaar verlengd en hij kon voortaan per decreet regeren. Vanaf 2004 is de grondwet zo gewijzigd dat hij onbeperkt herkozen kan worden. Inmiddels is hij toe aan zijn zesde termijn.

Batka

De Wit-Russische president heeft drie zoons. Zijn jongste, Nikolai (2004), nam hij onder meer mee naar ontmoetingen met de paus, president Obama en naar een militaire parade in China. Daarbij verscheen Nikolai ook in militair uniform. Loekasjenko zou hem daarmee willen klaarstomen om hem op te volgen als president.

Kolya droeg daarbij af en toe ook een gouden pistool, zoals tijdens een militaire oefening in 2009 waar ook de toenmalige Russische president Medvedev bij aanwezig was.