Veelbesproken proef preventief fouilleren van start in Amsterdam

Agenten in delen van Amsterdam mogen vanaf vandaag preventief fouilleren. Dat gebeurt in het kader van een proef, waarmee gekeken wordt of het wapengeweld in de stad teruggedrongen kan worden. Om de proef is veel te doen geweest.

Zo was de gemeenteraad tegen, uitte Amnesty International kritiek en waren ook politiebonden niet te spreken over de opzet van de proef. De onenigheid draaide voornamelijk over het wel of niet etnisch profileren door agenten.

Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijke kenmerken passanten gaan fouilleren, is er gekozen voor een opzet waarbij elke zoveelste passant wordt gecontroleerd.

Amnesty International is kritisch over deze opzet. "Als je het doet, moet je het goed doen. De waarborgen die je inbouwt, moeten wel de juiste zijn. Wij plaatsen daar nu vraagtekens bij', zegt Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn tegen stadszender AT5.

Waarnemers controleren waarnemers

Burgemeester Halsema besloot daarbovenop 45 burgerwaarnemers toe te laten, die toezicht kunnen houden als agenten fouilleren. Zij kunnen dan rapporteren als de politie zich mogelijk toch schuldig maakt aan etnisch profileren.

Dat besluit stuitte op veel weerstand vanuit politiebonden. Het voelde voor hen als een gebrek aan vertrouwen. Als reactie op de inzet van burgerwaarnemers, zetten de politiebonden nu zelf ook waarnemers in om burgerwaarnemers te controleren. "Wij maken ook een eigen verslag omdat wij geen vertrouwen hebben in deze burgerwaarnemers", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, tegen NH Nieuws.

De proef met preventief fouilleren duurt een maand en gaat van start in Bijlmer-Centrum (Zuidoost), Burgwallen-Nieuwe Zijde (Centrum), Geuzenveld (Nieuw-West), de Dapperbuurt (Oost) en de Waterlandpleinbuurt (Noord).