Prins Bernhard sr. voorkwam bouwverbod op circuit Zandvoort, kreeg donatie

In ruil kreeg de stichting ongeveer 20.000 gulden belastingvrij van de gemeente. Dat is vergelijkbaar met 100.000 euro nu. De gift werd gefinancierd met een eenmalige verhoging van de toegangsprijzen, meldt Trouw.

Prins Bernhard, de opa van huidig circuiteigenaar prins Bernhard jr., heeft zich in 1948 ingezet om een bouwstop op het racecircuit van Zandvoort te voorkomen. Door die bouwstop leek de opening op 7 augustus van dat jaar niet door te gaan. Via de Prins Bernhard Stichting, die zich inzette voor de belangen van veteranen, werden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën onder druk gezet, schrijft sporthistoricus Jurryt van de Vooren in Trouw . Met succes, de opening kon doorgaan.

Na de oorlog bouwde de gemeente een nieuw circuit in de duinen. Daar was haast bij, omdat ook Zeist plannen had.

Prins Bernhard (1911-2004) was een liefhebber van snelle auto's en de autosport. In 1937 bestelde hij in Londen een Alfa Romeo 8 c 2900, schreef autohistoricus Frans Vrijaldenhoven in 1997. Hij betaalde er 25.000 gulden voor, voor die tijd een astronomisch bedrag. Twee jaar later was hij eregast bij de eerste wedstrijden op het stratencircuit van Zandvoort. Ook op het huidige circuit was hij geregeld te gast.

Zijn kleinzoon en naamgenoot prins Bernhard jr. werd in 2016 mede-eigenaar van het circuit. Net als zijn broer Pieter-Christiaan van Oranje racete Bernhard van Oranje al jaren op Zandvoort. Als mede-eigenaar zette hij zich in voor de terugkeer van de Formule 1. Het komend weekend is het het zover.