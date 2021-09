Wekdienst Tokio: handbikers blijven goud veroveren

Wekdienst Dag 8 - NOS/Reuters

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. Na het daverende succes van dinsdag met een recordoogst aan medailles, gaat de paralympische ploeg op de achtste dag van deze Paralympische Spelen weer op medaillejacht. En die jacht begon al voorspoedig in de Nederlandse nacht met twee gouden en een bronzen medaille bij het handbiken. Mitch Valize pakte zijn tweede paralympische titel, in de wegwedstrijd kwam hij als eerste over de meet. Tim de Vries reed in diezelfde wegwedstrijd naar het brons. Bij de vrouwen reed handbiker Jennette Jansen, die aan haar zevende Paralympische Spelen deelneemt, eveneens naar het goud. Jansen pakte een dag eerder naar eigen zeggen "teleurstellend" het brons bij de tijdrit. Vandaag geen reden tot teleurstelling voor de ervaren paralympiër.

Gouden sprint Valize kwam uit z'n tenen: 'Ik dacht, Nederland gaat winnen vandaag' - NOS

Vijf Nederlandse zwemmers doken in het water vannacht. Alle vijf wisten ze zich te plaatsen voor de finales die vanaf 10.15 uur live te volgen zijn via deze livestream. Bas Takken en Rogier Dorsman wonnen allebei hun series op respectievelijk de 400 meter vrije slag (S10) en 100 meter schoolslag (SB11). Takken bleef zijn concurrenten met 7,48 seconden ruim voor. Ook Dorsman liet de concurrentie ver achter zich met 5,50 seconden voorsprong. Liesette Bruinsma (100 meter schoolslag SB11) en Thijs van Hofweegen (100 meter vrije slag S6) eindigden allebei als tweede in hun serie. Tot slot plaatste ook Thomas van Wanrooij zich voor de finale op de 100 meter schoolslag SB13. Van Wanrooij zwom de zevende tijd, genoeg voor een plek in de eindstrijd waarvoor acht zwemmers zich plaatsten. Op de atletiekbaan kwamen twee Nederlanders in actie. Kenny van Weeghel sprintte naar 14.17 op de 100 meter T54 en noteerde daarmee de derde tijd. Cheyenne Bouthoorn snelde met een persoonlijk record van 14.84 naar de vierde tijd. Beiden zien we terug in de finales vanaf 12.10 uur te zien op deze livestream.

Programma Paralympische Spelen dag 8 - NOS

Vandaag een debutant op de Paralympische Spelen. De Nederlandse badmintonster Megan Hollander begint aan haar toernooi. Ze neemt het in de klasse SU5 (beperking aan de bovenste ledematen) op tegen de Portugese Beatrix Monteiro. Ook in het landentoernooi van het tafeltennis vervolgt Nederland zijn weg. Kelly van Zon en Frederique van Hoof wonnen samen de eerste van drie partijen tegen het Russisch Paralympisch Comité, daarna moest Van Hoof het afleggen tegen de Russin Viktoria Safonova. Van Zon, die haar titel prolongeerde in het enkelspel, probeert momenteel in de derde partij de overwinning binnen te slepen voor Nederland. Jantje huilt, Jantje lacht? Een dag nadat rolstoeltennisser Niels Vink de finale in het enkelspel van de quads is misgelopen, moet het jonge tennistalent zich alweer klaarmaken voor de finale in het dubbelspel. Samen met Sam Schröder neemt hij het in de vijfde partij op het Centre Court op tegen het Australische duo Dylan Alcott en Heath Davidson. Ook bij de dames vervolgen Diede de Groot en Aniek van Koot hun weg in het dubbelspel, zij spelen nog voor de dubbelfinale van Schröder/Vink op de hoofdbaan. In de derde partij van de dag strijden zij tegen Yui Kamiji en Momoko Ohtani om een plek in de finale. De partij van Tom Egberink is uitgesteld vanwege de regen.