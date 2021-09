Griekspoor wacht duel met Djokovic na eerste zege bij US Open

Tallon Griekspoor heeft zich bij de US Open in navolging van Botic van de Zandschulp geplaatst voor de tweede ronde. En net als zijn landgenoot deed Griekspoor dat via een marathonpartij.

De nummer 121 van de wereld boekte een knappe zege op de Duitser Jan-Lennard Struff (2-6, 7-6 (3), 4-6, 6-4, 7-5). Voor de 25-jarige Griekspoor betekende dit de eerste zege ooit in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi.

Eerste matchpoint is raak

Griekspoor, die door de afzegging van Roger Federer zijn debuut kon maken in New York, werd in de eerste set weggeblazen. En hoewel hij in de openingsgame van de tweede set zes breakpoints tegen kreeg, won hij die set, in een prima tiebreak.

De derde set ging naar Struff, maar vanaf 2-3 in de vierde set begon Griekspoor z'n servicegames makkelijker te winnen en ook in de vijfde set bleef hij prima serveren: in zes opslaggames moest hij maar twee punten aan de Duitser laten. Na een break op 5-5 serveerde hij de partij op het eerste matchpoint uit.