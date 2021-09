Wekdienst - ANP / NOS

Goedemorgen! Vandaag is demissionair minister Kaag in Qatar; ze gaat praten over het in veiligheid brengen van Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. En het Nederlands elftal speelt een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen.

We beginnen met het weer. De dag start grijs met hardnekkige bewolking. Plaatselijk valt zelfs een klein beetje motregen. In de middag komt geleidelijk de zon tevoorschijn. Het wordt 18 tot 21 graden en er staat niet al te veel wind uit een veelal noordelijke richting.

het weer 1/9 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Demissionair minister Kaag is in Qatar voor het eerste deel van haar bezoek aan de regio van Afghanistan. Ze gaat ook nog Pakistan en Turkije bezoeken, en zal praten over het in veiligheid brengen van Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt.

Het grootste deel van België laat een aantal coronamaatregelen los. De horeca mag bijvoorbeeld even laat openblijven als voor de crisis en het thuiswerkadvies vervalt.

Het Nederlands elftal speelt een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen: het eerste duel sinds het elftal weer onder leiding staat van bondscoach Louis van Gaal. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te volgen op NOS.nl. Wat heb je gemist? Het parlement van Texas heeft een omstreden kieswet aangenomen, waardoor stemmen moeilijker wordt. Er gelden voortaan strengere regels voor poststemmen, stembureaus mogen niet meer 24 uur open zijn en stemmen vanuit de auto wordt verboden. De Republikeinen zeggen dat ze stemfraude willen voorkomen, maar Democraten en burgerrechtenactivisten denken dat de regels vooral ingevoerd worden om het de Democratische achterban moeilijker te maken. Zo kunnen zwarte kiezers bijvoorbeeld vaak niet voldoen aan de strengere identificatieregels. In zeventien andere staten is na ongegronde aantijgingen van stremfraude door oud-president Trump de kieswet ook aangepast op initiatief van zijn partijgenoten. Ander nieuws uit de nacht: Avondklok in donker New Orleans na orkaan Ida: De burgemeester van New Orleans heeft voor in ieder geval één nacht een avondklok ingesteld om criminaliteit tegen te gaan na orkaan Ida. De Amerikaanse stad zit door het noodweer nog altijd zonder stroom en is dus onverlicht. De orkaan kostte aan zeker vier mensen het leven, maar de gouverneur verwacht dat het aantal nog oploopt.

Almere schrapt functietitel 'hoofdredacteur' na kritiek uit journalistieke hoek: De gemeente Almere ziet af van het gebruik van de functietitel 'hoofdredacteur' voor de leidinggevende van een communicatieteam. Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren had Almere gevraagd om de journalistieke titel te schrappen, omdat het verwarrend zou zijn als die wordt gebruikt door een overheidsinstantie.

Biden: 'Het was of nu vertrekken uit Afghanistan of escalatie': In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft president Biden opnieuw zijn besluit verdedigd om te vertrekken uit Afghanistan. Hij wees erop dat de Taliban een stevige positie hadden verkregen in het land. "De keuze was simpel: de afspraken nakomen die de regering-Trump had gemaakt, of duizenden nieuwe militairen sturen en de oorlog opnieuw beginnen." En dan nog even dit: Voelde de zomer natter en kouder aan dan gebruikelijk? Statistisch gezien klopt dat niet, we zijn gewoon verwend geraakt door drie buitengewoon warme zomers op rij, zeggen meteorologen. "Als we naar de temperaturen van de afgelopen dertig jaar kijken, is deze zomer echt gewoon een gemiddelde Nederlandse zomer geweest", zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert op de laatste dag van het seizoen. Juli en augustus waren wel minder zonnig dan gebruikelijk, met 620 zonuren tegen 640 gemiddeld. De vakantiemaanden waren daarmee volgens Hoebert somberder dan normaal. Dat de zomertemperatuur toch uitkwam boven het gemiddelde komt doordat er nooit eerder werd er een warmere juni gemeten dan dit jaar, wat de achterstand goedmaakte.

Opvallend genoeg was er deze zomer maar één tropische dag, 17 juni. Juli stond daarna vooral in het teken van grootschalige wateroverlast, met name in Limburg.