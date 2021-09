Midden in de nacht komt de bevestiging: Luuk de Jong gaat naar FC Barcelona

De Jong speelde sinds de zomer van 2019 voor Sevilla. Hij maakte negentien doelpunten in 94 wedstrijden en hielp de Spaanse club een jaar geleden met twee treffers in de finale aan winst van de Europa League. Toch groeide hij nooit uit tot onomstreden basisspeler.

De club van coach Ronald Koeman huurt De Jong tot de zomer van 2022 van Sevilla. Barcelona neemt het salaris van de 31-jarige spits over en heeft een optie om De Jong na dit seizoen definitief over te nemen.

Barcelona is na Sevilla, Borussia Mönchengladbach en Newcastle United de vierde buitenlandse club voor De Jong, die in Nederland speelde voor De Graafschap, FC Twente en PSV. In dienst van het Nederlands elftal kwam De Jong tot acht goals in 38 interlands.

Bij Oranje werkte De Jong bovendien eerder samen met Koeman, die in Barcelona ook kan beschikken over Oranje-internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay.

Griezmann vertrekt

De Jong neemt bij Barcelona de plaats in van Antoine Griezmann, die tot het einde van het seizoen wordt verhuurd aan zijn oude werkgever Atlético Madrid. De komst van Griezmann naar Atlético werd weer mogelijk gemaakt door de verhuur van middenvelder Saúl Níguez aan Chelsea.