Handbiker Plat voltooit trilogie, ook Valize en Jansen pakken goud in wegrace

Met nog ruim dertig kilometer te gaan zette de 30-jarige handbiker de concurrentie al op achterstand en na de finish zagen ze hem pas terug. De regen en dichte mist op de Fuji International Speedway brachten Plat niet meer in problemen, die tot een gemiddelde van iets meer dan 35 kilometer per uur kwam Plat solo over de finish.

Plat bleek in de Japanse hoofdstad op alle fronten dominant. Met groot machtsvertoon schreef hij eerder al de tijdrit en de triatlon op zijn naam. In de wegwedstrijd vertoonde hij dezelfde suprematie.

Eerder was er al Nederlands handbike succes. Mitch Valize veroverde in de wegrace voor de H5-klasse goud. Het is voor Valize de tweede paralympische titel, dinsdag behaalde hij in de H5-klasse het goud in de tijdrit.

Bij de WK in juni was de 26-jarige ook al goed voor de titel bij de tijdrit én de wegwedstrijd en in Tokio herhaalde hij dat kunststukje. Hij moest daarvoor afrekenen met Loïc Vergnaud. Samen met de Fransman stormde hij na 79 kilometer op de finish af en op de streep blij hem net voor.

Een herhaling van de WK, ook toen moest de 42-jarige Fransman genoegen nemen met het zilver. Op de Fuji International Speedway in Tokio kwam de Nederlander Tim de Vries (vijfde in de tijdrit) tien seconden later over de meet, hij pakte het brons.